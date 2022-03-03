Автопробег в поддержку Президента Владимира Путина и вооружённых сил России состоялся в селе Садовое

Автолюбители Сарпинского района с триколором и калмыцким флагом, а также с наклейками с буквой «Z» проехали по райцентру под патриотичные песни, приветствуя прохожих и встречные автомобили.

Инициатор автопробега - Михаил Салиев. Он прибыл со всей своей семьёй. «Хотим, чтобы наши военнослужащие, которые участвуют в спецоперации на Украине, знали и чувствовали нашу поддержку. Мы гордимся нашими ребятами»- отметил он.