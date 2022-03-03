Открыт прием заявок на конкурс «Снимай науку» - 2022

Со 2 апреля телеканал «Наука» начинает прием работ фото- и видеоработ на ежегодный конкурс пользовательских видеороликов и фотографий

Шестой сезон конкурса «Снимай науку» приглашает видеоблогеров, журналистов, ученых, студентов и всех желающих принять участие, подав в качестве заявки свое научное фото или видео.

Министерство науки и высшего образования, Министерство просвещения, Российский научный фонд, Россотрудничество и нацпроект «Наука и университеты» традиционно поддерживают конкурс.

«Наука — это всегда творчество, поиск новых нестандартных подходов к решению поставленных задач и умение мыслить шире установленных рамок. Конкурс «Снимай науку» объединяет исследования и прикладное искусство. Участники через фото и видео передают всю сложность и уникальность работы ученого. Такие конкурсы важны для понимания результатов исследовательского труда. Уверен, многие участники открыли мир науки не только для себя, но и для окружающих», — отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Главная цель конкурса – популяризация научного знания. Конкурс проводится с 2016 года, в этом году его список номинаций пополнился спецноминацией – «Покорение Арктики», победитель которой получит специальный приз от телеканала «Наука».

«Из года в год фотоработы участников конкурса не перестают нас удивлять своей точностью, глубоким и внимательным отношением к науке. Именно поэтому уже пять сезонов конкурс пользуется популярностью и собирает большое число талантливых работ, а выставки из фотографии победителей представлены и в России, и за рубежом», - Мария Семенова, главный редактор телеканала «Наука».

Соорганизаторами «Снимай науку» являются «Викимедиа РУ» и Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+.

«В цифровую эпоху фото- и видеоформаты приобрели огромную популярность, и именно с их помощью мы можем буквально показывать науку и привлекать к ней внимание. Она требует точности и вдумчивого отношения, но это не делает ее менее прекрасной. Очень приятно видеть, как много среди нас действительно талантливых людей, способных заглянуть вглубь вещей и показать их суть и красоту в своих работах. Особенно это важно для Арктики — региона с богатейшими ресурсами, но пока недостаточно освоенного. В рамках Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ ему отведено особое место, и это яркий показатель того, что мы движемся по пути его тщательного изучения и развития», — Леонид Гусев, руководитель дирекции Фестиваля науки.

Фотоконкурс

Прием фоторабот продлится до 31 мая 2022 года включительно, а в начале июля будут подведены итоги и названы победители.

Номинации фотоконкурса:

«Люди в науке». Ученые в их естественной среде обитания;

«Микроизображения». Изображения, полученные с помощью микроскопа;

«Нефото». Аудио и видео файлы, изображения, сгенерированные с помощью компьютера, научная визуализация: инфографика и др.;

«Серии». От 2 до 10 изображений, которые объединены по теме и загружены в виде серии файлов;

«Природа». Изображения природы, животного мира;

«Наука вокруг нас». Все остальные изображения, не попавшие в категории выше: от археологии до зоологии и от вулканологии до астрономии;

«Космос». Изображения, которые связаны с космонавтикой и астрономией;

Спецноминация «Покорение Арктики».

“Если вы студент, научный сотрудник, преподаватель – примите участие в конкурсе. Возможно у вас есть много уникальнейших кадров из вашей области, которые могли бы проиллюстрировать статьи о науке в свободной энциклопедии, а пока без толку хранятся на жёстком диске. Даже если вы сами не занимаетесь наукой, то наверняка были в музеях и делали снимки – поделитесь ими с человечеством!" – Станислав Козловский, исполнительный директор Викимедиа РУ.

Видеоконкурс

Прием видеоработ осуществляется по 4 сентября включительно, а в начале октября будут объявлены победители.

Номинации видеоконкурса: