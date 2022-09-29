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2 декабря, 10:08
Новости

С сегодняшнего дня неуплаченные имущественные налоги станут задолженностью

С сегодняшнего дня неуплаченные имущественные налоги станут задолженностью

Уже истек срок их уплаты физическими лицами за 2021 год. Плательщиками в Калмыкии являются владельцы более 100 тысяч объектов недвижимости и земельных участков, а также свыше 85-ти тысяч транспортных средств.

Если жители региона не успели оплатить вовремя, то теперь для них задолженность будет расти каждый день за счет начисления пени.

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