С сегодняшнего дня неуплаченные имущественные налоги станут задолженностью

Уже истек срок их уплаты физическими лицами за 2021 год. Плательщиками в Калмыкии являются владельцы более 100 тысяч объектов недвижимости и земельных участков, а также свыше 85-ти тысяч транспортных средств.



Если жители региона не успели оплатить вовремя, то теперь для них задолженность будет расти каждый день за счет начисления пени.