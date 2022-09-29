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2 декабря, 10:30
Новости

О нововведениях со второго декабря

О нововведениях со второго декабря

С сегодняшнего дня дети, которые живут вместе в семье опекунов, смогут ходить в одну школу. У них появится право на зачисление и обучение в те же образовательные учреждения.

Также с этого дня колледжи и техникумы смогут создавать учебно-производственные комплексы. Учащиеся смогут не только проходить в них практику, но и получить свое первое место работы.

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