О нововведениях со второго декабря

С сегодняшнего дня дети, которые живут вместе в семье опекунов, смогут ходить в одну школу. У них появится право на зачисление и обучение в те же образовательные учреждения.



Также с этого дня колледжи и техникумы смогут создавать учебно-производственные комплексы. Учащиеся смогут не только проходить в них практику, но и получить свое первое место работы.