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8 июня, 11:48
Новости

В Элисте проходит очередное заседание региональной Антинаркотической комиссии

В Элисте проходит очередное заседание региональной Антинаркотической комиссии

В эти минуты участники встречи обсуждают организацию работы по выявлению и уничтожению очагов дикорастущий конопли. А чуть ранее с докладом о мерах по выявлению и пресечению случаев распространения наркотиков через всемирную паутину выступил министр внутренних дел по Калмыкии Сергей Никифоров.

В рамках заседания будет рассмотрен и ряд других вопросов, касающихся соблюдения требований в сфере оборота наркотических средств в медучреждениях, проведении профилактических мероприятий в детской и молодёжной среде, а также о проведении профильной смены для детей "группы риска" в оздоровительных лагерях республики.

 Сейчас на заседании работает наша съемочная группа. Подробнее расскажем в наших выпусках.

 

 

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