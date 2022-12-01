Сегодня в Калмыкии стартует первый этап Общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью"

Она направлена на получение информации от населения о возможных фактах незаконного оборота и потребления наркотиков. Так, на территории региона будет проведен ряд мероприятий информационного, оперативно-профилактического характера.



Главной составляющей акции является гарантированная возможность жителям республики, позвонив по телефонам "горячих линий", получить консультативную помощь от квалифицированных специалистов в сфере профилактики наркомании и лечения наркозависимых. Акция продлится до 24 марта.