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13 марта, 14:35
Новости

Сегодня в Калмыкии стартует первый этап Общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью"

Сегодня в Калмыкии стартует первый этап Общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью"

Она направлена на получение информации от населения о возможных фактах незаконного оборота и потребления наркотиков. Так, на территории региона будет проведен ряд мероприятий информационного, оперативно-профилактического характера.

Главной составляющей акции является гарантированная возможность жителям республики, позвонив по телефонам "горячих линий", получить консультативную помощь от квалифицированных специалистов в сфере профилактики наркомании и лечения наркозависимых. Акция продлится до 24 марта.

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