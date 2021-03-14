1 апреля, 13:40
 15 °C
88,95
75,81
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
1 апреля, 16:07
НовостиСоциальная политика

Изменился порядок предоставления ежемесячной выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет

Изменился порядок предоставления ежемесячной выплаты малоимущим семьям с детьми от 3 до 7 лет

Раньше пособие было одинаковым для всех и составляло 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Теперь размер ранжируют. В зависимости от дохода семьи, пособие будет составлять – 50%, 75% или 100% прожиточного минимума.

Как отметила профильный министр Марина Ользятиева, заявления на перерасчет пособий будут приниматься с сегодняшнего дня через единый портал Госуслуг. При этом выплаты в новом размере будут рассчитываться с 1 января, все недоплаченное до апреля будет перечислено.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия