С сегодняшнего дня в школах начали принимать заявления от родителей будущих первоклассников

В этом году прием пройдет по новым правилам. Теперь в школу можно записаться с 1 апреля, а раньше это можно было сделать с 1 февраля. У родителей есть время подумать, в какую школу отдать своего ребенка.

Семья Дорджиевых не стала откладывать в долгий ящик оформление документов. Дочери Замира и Амуланга идут в первый класс. Тем более, со школой определились давно – рядом с домом. А это главный критерий, который учитывают при зачислении ребенка в образовательное учреждение. В первую очередь, в список вносят фамилии детей, проживающих на территории по прописке. В этом году изменились сроки подачи заявления, говорит начальник управления образования столичной Администрации Арслан Эрендженов. Основной набор начался с 1 апреля и продлится до 30 июня. Раньше можно было записаться с 1 февраля. Зачисление первоклассников будет проходить, как обычно, в два этапа.

В случае, если в той школе, куда родители планировали отправить ребенка, не будет свободных мест, иными словами, целевые показатели по количеству детей будут достигнуты раньше срока, не стоит паниковать. Ни один первоклассник не останется без внимания. В управлении образования помогут выбрать другое учебное заведение. Так, в школе №18 уже знают, сколько малышей 1 сентября впервые сядут за парты.

Когда уже определились со школой, можно без лишней суеты готовиться к новому этапу в жизни детей, говорит Екатерина Дорджиева. Хотя сами двойняшки уже умеют читать и считать. По словам мамы, сестры надеются заранее познакомиться с будущими одноклассниками. Ведь им предстоит учиться вместе 11 лет.