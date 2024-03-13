Наблюдение за выборами Президента России

Фото: ЦИК России

В избирательные комиссии поступили направления на работу 333 599 наблюдателей:

◽126 тысяч – от кандидатов и их доверенных лиц ◽Более 51 тысячи – от политических партий. ◽Более 156 тысяч – от общественных палат

Общественная палата Российской Федерации и одна из партий также направили наблюдателей на зарубежные избирательные участки 10 стран.

Элла Памфилова: «Очень надеюсь, что интерес, проявленный наблюдательским сообществом на старте голосования, не угаснет, и когда мы будем подводить итоги и реально оценивать ход прошедшего голосования, это число не изменится. Хочу пожелать всем наблюдателям терпения и настойчивости, четкого, профессионального, честного и объективного наблюдения. Мы в этом очень заинтересованы».

Международное наблюдение Аккредитовано 706 наблюдателей из 106 стран.

Элла Памфилова: «Хочу выразить огромное уважение мужеству людей, которые, несмотря на давление и угрозы, приехали в нашу страну, чтобы получить объективную информацию о выборах. Они готовы наблюдать в любом регионе, в том числе в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях».

По предварительным данным, международные наблюдатели посетят не менее 52 регионов, сообщил ЦИК России.