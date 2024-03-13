15 марта, 09:55
В 2023 году более 98 тысяч жителей Калмыкии прошли диспансеризацию
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Сообщили нам в пресс-службе регионального Минздрава. По результатам медобследований среди заболеваний лидируют болезни системы кровообращения, органов пищеварения и дыхания. Также выявлено 260 новых случаев сахарного диабета, злокачественных новообразований и болезни туберкулеза органов дыхания.
Отметим, все профилактические мероприятия по национальному проекту «Здравоохранения».
Фото: Минздрав Калмыкии