15 марта, 08:20
Сегодня на территории лесничеств Калмыкии завершаются опытные работы по посадке лесных культур и посеву трав
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Мероприятия проходили под руководством директора Южноевропейской научно-исследовательской станции Тараса Турчина.
Напомним, ранее Рослесхозом была утверждена тема научно-исследовательской работы «Совершенствование ассортимента породного состава, нормативов и технологий лесовосстановления в разных природных зонах Республики. Сообщили нам в пресс-службе регионального минприроды.
Фото: Минприроды Калмыкии