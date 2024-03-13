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15 марта, 08:20
НовостиСельское хозяйство

Сегодня на территории лесничеств Калмыкии завершаются опытные работы по посадке лесных культур и посеву трав

Сегодня на территории лесничеств Калмыкии завершаются опытные работы по посадке лесных культур и посеву трав

Мероприятия проходили под руководством директора Южноевропейской научно-исследовательской станции Тараса Турчина.

Напомним, ранее Рослесхозом была утверждена тема научно-исследовательской работы «Совершенствование ассортимента породного состава, нормативов и технологий лесовосстановления в разных природных зонах Республики. Сообщили нам в пресс-службе регионального минприроды.

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Фото: Минприроды Калмыкии

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