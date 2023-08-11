С рабочим визитом Калмыкию посетил заведующий отделом биоразнообразия, рационального лесопользования и лесовыращивания института лесной генетики Олег Трегубов

Он провел исследования почв. Цель –разработать необходимые подходы для увеличения лесистости Республики. По его словам в Калмыкии во влагодефицитных условиях естественная лесная растительность отсутствует. Решающую роль играют почвенные условия. Потому требуется подбор древесных пород и соответсвующего ухода.

Как нам сообщили в профильном министерстве, полученные ученым данные планируется использовать при создании лесных культур на территории республики, а также «зеленого пояса» вокруг Элисты.

Фото: ВНИИ лесной генетики, селекции и биотехнологии