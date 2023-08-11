23 августа, 10:45
С рабочим визитом Калмыкию посетил заведующий отделом биоразнообразия, рационального лесопользования и лесовыращивания института лесной генетики Олег Трегубов
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Он провел исследования почв. Цель –разработать необходимые подходы для увеличения лесистости Республики. По его словам в Калмыкии во влагодефицитных условиях естественная лесная растительность отсутствует. Решающую роль играют почвенные условия. Потому требуется подбор древесных пород и соответсвующего ухода.
Как нам сообщили в профильном министерстве, полученные ученым данные планируется использовать при создании лесных культур на территории республики, а также «зеленого пояса» вокруг Элисты.
Фото: ВНИИ лесной генетики, селекции и биотехнологии