23 августа, 12:06
Глава администрации Элисты сообщил об авариях на двух водоводах, снабжающих столицу
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"Сегодня произошли крупные аварии на одном из двух подающих водоводов диаметром 630 мм. Вследствие чего подача воды в город осуществляется по одному водоводу.
Из-за этого ощущается нехватка воды в Южном и Юго-Западном районах. Поэтому принято решение, что в эти районы подвозить воду будут водовозами. Также возобновится работа «горячей линии».
Ребята из Водоканала устраняют утечки, работа будет вестись до полного восстановления водоснабжения" - сообщает Шафран Тепшинов.