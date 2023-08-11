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23 августа, 12:06
Новости

Глава администрации Элисты сообщил об авариях на двух водоводах, снабжающих столицу

Глава администрации Элисты сообщил об авариях на двух водоводах, снабжающих столицу

"Сегодня произошли крупные аварии на одном из двух подающих водоводов диаметром 630 мм. Вследствие чего подача воды в город осуществляется по одному водоводу.

Из-за этого ощущается нехватка воды в Южном и Юго-Западном районах. Поэтому принято решение, что в эти районы подвозить воду будут водовозами. Также возобновится работа «горячей линии».

Ребята из Водоканала устраняют утечки, работа будет вестись до полного восстановления водоснабжения" - сообщает Шафран Тепшинов.

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