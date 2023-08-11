Глава администрации Элисты сообщил об авариях на двух водоводах, снабжающих столицу

"Сегодня произошли крупные аварии на одном из двух подающих водоводов диаметром 630 мм. Вследствие чего подача воды в город осуществляется по одному водоводу.

Из-за этого ощущается нехватка воды в Южном и Юго-Западном районах. Поэтому принято решение, что в эти районы подвозить воду будут водовозами. Также возобновится работа «горячей линии».

Ребята из Водоканала устраняют утечки, работа будет вестись до полного восстановления водоснабжения" - сообщает Шафран Тепшинов.