Сегодня в Калмыкии вспоминают особую дату — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Курской битве

Событие произошло 80 лет назад и стало переломным для хода Великой Отечественной войны. битва свершилась на южном фарсе Курской дуги: на поле под Прохоровкой сошлись больше тысячи бронированных машин. После тяжелейших боев советские войска остановили наступление противника. В память о героической победе советских солдат 23 августа установлен в России как День воинской славы.

В Калмыкии сейчас проживают два ветерана принимавших участие в Курской битве - Иван Соваев и Тимофей Кутыгин. Их имена известны всем жителям региона.