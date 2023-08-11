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23 августа, 09:05
НовостиПамять

Сегодня в Калмыкии вспоминают особую дату — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Курской битве

Сегодня в Калмыкии вспоминают особую дату — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Курской битве

Событие произошло 80 лет назад и стало переломным для хода Великой Отечественной войны. битва свершилась на южном фарсе Курской дуги: на поле под Прохоровкой сошлись больше тысячи бронированных машин. После тяжелейших боев советские войска остановили наступление противника. В память о героической победе советских солдат 23 августа установлен в России как День воинской славы.

В Калмыкии сейчас проживают два ветерана принимавших участие в Курской битве - Иван Соваев и Тимофей Кутыгин. Их имена известны всем жителям региона.

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