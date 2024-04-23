В Калмыкии выявлены факты незаконного оборота наркотиков

Так, у жителя Яшкульского района, сотрудники полиции обнаружили при себе пакет с листьями дикорастущей конопли. Мужчина пояснил, что сорвал их для личного употребления. В этот же день в Элисте были задержаны несколько жителей, у одного из которых обнаружили сверток с мефедроном.

По словам мужчин, наркотик они приобрели в соседнем регионе для употребления без цели сбыта. И вот что нам сообщили в региональном МВД.