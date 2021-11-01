Исполняющей обязанности Министра образования и науки Калмыкии назначена Булган Ангирова

Соответствующий указ сегодня подписал Глава региона Бату Хасиков. Булган Ангирова закончила Московский государственный гуманитарный университет им. Шолохова. Свою трудовую деятельность начинала воспитателем в детском саду, работала учителем начальных классов, главным специалистом Управления образования Администрации Элисты.

С 2004 года до настоящего времени возглавляла Элистинский техлицей. Почетный работник общего образования России.