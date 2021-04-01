С острова Сахалин вернулись участники Всероссийской Вахты Памяти

Эта акция ежегодно объединяет несколько десятков поисковиков со всей России. Они непрерывно занимаются восстановлением каждой страницы военной истории, сотни имен фронтовиков, благодаря им, увековечены на мемориальных комплексах.

В рамках акции проводятся поисковые экспедиции, благоустройство воинских захоронений, территорий, связанных с подвигами погибших. О том, как это было и сколько имен уже удалось установить за все время существования движения – расскажем в 14:30 на телеканале "Россия 1"