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20 апреля, 12:29
Новости

Блага цивилизации - в каждый дом

Блага цивилизации - в каждый дом

В посёлке Маныч Яшалтинского района построили долгожданный водопровод. Это стало возможным, благодаря реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий".

 Были установлены две водонапорные башни, насосная и очистительная станции, проложено более 11 километров трубопровода. Местные жители в приятном волнении – ведь идет подключение абонентов. 

 Какие средства были потрачены на возведение таких важных для каждого двора объектов? Расскажем в наших выпусках.

 

 

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