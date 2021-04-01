Блага цивилизации - в каждый дом

В посёлке Маныч Яшалтинского района построили долгожданный водопровод. Это стало возможным, благодаря реализации программы "Комплексное развитие сельских территорий".

Были установлены две водонапорные башни, насосная и очистительная станции, проложено более 11 километров трубопровода. Местные жители в приятном волнении – ведь идет подключение абонентов.

Какие средства были потрачены на возведение таких важных для каждого двора объектов? Расскажем в наших выпусках.