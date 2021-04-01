20 апреля, 07:13
 15 °C
91,48
76,25
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 апреля, 10:11
НовостиСобытиеБлаготворительность

20 апреля - Национальный день донора в России

20 апреля - Национальный день донора в России

Эта дата была утверждена в 2007 году. А поводом послужило следующее событие. В 1832 году молодой петербургский акушер Андрей Вольф впервые успешно провёл переливание крови роженице. Жизнь женщины была спасена, благодаря грамотной работе врача, а главное донору – в его роли выступил муж пациентки. Вот такая добрая история стала отправной точкой для создания целого движения, которое объединяет тысячи людей, в том числе из Калмыкии. Наш специальный корреспондент Ольга Эняева готова встретиться с ними. Репортаж представим в дневном выпуске "Вести Калмыкия"

 

 

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия