20 апреля - Национальный день донора в России

Эта дата была утверждена в 2007 году. А поводом послужило следующее событие. В 1832 году молодой петербургский акушер Андрей Вольф впервые успешно провёл переливание крови роженице. Жизнь женщины была спасена, благодаря грамотной работе врача, а главное донору – в его роли выступил муж пациентки. Вот такая добрая история стала отправной точкой для создания целого движения, которое объединяет тысячи людей, в том числе из Калмыкии. Наш специальный корреспондент Ольга Эняева готова встретиться с ними. Репортаж представим в дневном выпуске "Вести Калмыкия"