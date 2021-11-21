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20 декабря, 20:44
НовостиСпорт

Калмыцкий боксер Чингиз Натыров одержал блестящую победу на турнире «Буря на Волге» в Самаре

Калмыцкий боксер Чингиз Натыров одержал блестящую победу на турнире «Буря на Волге» в Самаре

В поединке он встретился с боксером из Азербайджана Рауфом Агаевым, на счету которого 45 боев, из них 33 победы. Однако, несмотря на то, что это всего лишь 3 профессиональный бой Чингиза, на восьмом раунде он единогласным решением судей одержал блестящую победу.

На любительском уровне калмыцкий боксёр собрал много регалий и достижений: пятикратный чемпион ЮФО, пятикратный чемпион России среди студентов, чемпион страны среди молодежи, бронзовый призер чемпионата мира по боксу, мастер спорта.

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