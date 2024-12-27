Новое казачье сообщество создано в Калмыкии.

В посёлке Ики-Чонос Целинного района на учредительном собрании создано новое казачье общество. В работе собрания приняли участие атаман Калмыцкого округа Чимид Джангаев, Мингиян Нахошкин,бАлексей Андреев, заместители атамана Целинного казачьего общества Алексей Шарапов и Михаил Семёнов, атаман казачьей молодёжи Санал Кожиев.

Решением казаков атаманом нового общества избран ветеран СВО, награждённый медалью «За Отвагу» Евгений Эрднеев.

По поручению Главы Республики Калмыкия Бату Хасиков, окружной атаман вручил Евгению Валерьевичу наградную шашку.

- «Впереди кропотливая работа по формированию команды общества и определению плана работы, но начало положено. Это наша земля, и нам здесь жить и развиваться. В добрый путь!», - отметил Чимид Джангаев.

Фото: Союз казачьей молодежи Калмыкии