Сегодня творческая группа ГТРК «Калмыкия» в Малодербетовском районе провели зональный этап конкурса «Теегин Айс»

Мастерство продемонстрировали представители северных районов республики: Малодербетовского, Сарпинского, Октябрьского, Кетченеровского.

Напомним, телевизионный музыкальный конкурс ГТРК «Калмыкия» берет начало с 2012 года. В этом году, он посвящен памяти заслуженного артиста республики Бориса Очкаева. Традиционно участников будут оценивать члены жюри, председатель -заслуженный деятель РК, директор государственного академического ансамбля «Тюльпан» Савр Катаев.