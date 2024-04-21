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23 апреля, 10:10
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Сегодня творческая группа ГТРК «Калмыкия» в Малодербетовском районе провели зональный этап конкурса «Теегин Айс»

Сегодня творческая группа ГТРК «Калмыкия» в Малодербетовском районе провели зональный этап конкурса «Теегин Айс»

Мастерство продемонстрировали представители северных районов республики: Малодербетовского, Сарпинского, Октябрьского, Кетченеровского.

Напомним, телевизионный музыкальный конкурс ГТРК «Калмыкия» берет начало с 2012 года. В этом году, он посвящен памяти заслуженного артиста республики Бориса Очкаева. Традиционно участников будут оценивать члены жюри, председатель -заслуженный деятель РК, директор государственного академического ансамбля «Тюльпан» Савр Катаев.

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