С начала года на территории Калмыкии зарегистрировано 134 пожара

Об этом сегодня сообщает пресс-служба МЧС. В 2020 году за аналогичный период их было в два раза больше. По-прежнему, большая часть возгораний происходит в жилом секторе - 42 случая, в прошлом году – 30. При этом - снизилось число погибших.

Материальный ущерб, нанесенный пожарами, в текущем году составил 216 тысяч, в два раза больше, чем за 3,5 месяца годом ранее. Напомним, с 1 апреля на территории республики стартовал пожароопасный сезон. В активную фазу он вступит в конце мая.

Главное управление МЧС по Калмыкии обращается с просьбой ко всем жителям региона, быть особо внимательными и соблюдать все необходимые правила безопасности в весенний период.