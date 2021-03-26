Из всех добродетелей и достоинств души – величайшее достоинство доброта

Герои нашего сюжета знают об этом не понаслышке. По зову сердца они помогают тем, кто в этом нуждается. О благотворительных акциях мы не раз рассказывали в период пандемии. Именно это время, оказавшееся нелёгким для всех, заставило многих задуматься и переосмыслить ценности.

Жители Калмыкии смогли объединиться и выстоять в борьбе с опасным недугом. Сегодня меценаты и благотворители отмечают свой праздник. И, хотя, профессиональным его не назовешь, для многих калмыцких филантропов - это стало делом жизни.

Для многодетной мамы Падмы Джумаевой, оказавшейся в трудной жизненной ситуации в период пандемии, помощь пришла откуда не ждали. Женщина рассказывает, что тогда пакеты с продуктами помогли не только решить насущную проблему, но и поверить в людскую доброту.

Время делать добро для Лейлы Шараевой наступило в прошлом году. Именно тогда она увидела многочисленные обращения в социальной сети. И не смогла остаться в стороне. К благому делу она подключила своих друзей и знакомых. За это время общими усилиями нуждающимся Целинного района были переданы свыше семисот пакетов с продуктами.

Не остались в стороне в то время и многие другие жители Калмыкии. С самого начала пандемии шили и бесплатно раздавали маски врачам и одиноким пенсионерам Надежда Чонданова, Альман Бельвеева, Саглара Мантаева. Общественный деятель Александр Каманжаев безвозмездно доставлял на машине медиков к пациентам. Большую помощь оказал известный российский хирург Бадма Башанкаев. Вместе с представителями калмыцкой диаспоры в Москве в медучреждения региона он передал партию обеззараживателей воздуха, противочумные костюмы, аппараты ИВЛ, канцелярские принадлежности. Миллион триста на борьбу с коронавирусом выделил бизнесмен Дмитрий Сангаджиев.

«Мы вместе». Под таким названием в Общероссийском народном фронте объединились десятки неравнодушных жителей республики. Это волонтеры и меценаты, готовые и сегодня протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается.

Благотворительную помощь, давно вышедшую за рамки условий, диктуемых пандемией, калмыцкие меценаты продолжают оказывать и сейчас. По-прежнему, одинокие и пожилые жители республики не остаются без внимания волонтеров: и в доме порядок наведут, и во дворе, привезут продукты и лекарства. Организуют сбор средств на лечение. Этот праздник профессиональным они не считают, так как поддержку оказывают по зову сердца.