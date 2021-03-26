13 апреля, 14:33
 20 °C
91,92
77,25
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 апреля, 17:08
НовостиСобытиеБлаготворительность

Из всех добродетелей и достоинств души – величайшее достоинство доброта

Из всех добродетелей и достоинств души – величайшее достоинство доброта

Герои нашего сюжета знают об этом не понаслышке. По зову сердца они помогают тем, кто в этом нуждается. О благотворительных акциях мы не раз рассказывали в период пандемии. Именно это время, оказавшееся нелёгким для всех, заставило многих задуматься и переосмыслить ценности.

Жители Калмыкии смогли объединиться и выстоять в борьбе с опасным недугом. Сегодня меценаты и благотворители отмечают свой праздник. И, хотя, профессиональным его не назовешь, для многих калмыцких филантропов - это стало делом жизни.

Для многодетной мамы Падмы Джумаевой, оказавшейся в трудной жизненной ситуации в период пандемии, помощь пришла откуда не ждали. Женщина рассказывает, что тогда пакеты с продуктами помогли не только решить насущную проблему, но и поверить в людскую доброту.   

Время делать добро для Лейлы Шараевой наступило в прошлом году. Именно тогда она увидела многочисленные обращения в социальной сети. И не смогла остаться в стороне. К благому делу она подключила своих друзей и знакомых. За это время общими усилиями нуждающимся Целинного района были переданы свыше семисот пакетов с продуктами.  

Не остались в стороне в то время и многие другие жители Калмыкии. С самого начала пандемии шили и бесплатно раздавали маски врачам и одиноким пенсионерам Надежда Чонданова, Альман Бельвеева, Саглара Мантаева. Общественный деятель Александр Каманжаев безвозмездно доставлял на машине медиков к пациентам. Большую помощь оказал известный российский хирург Бадма Башанкаев. Вместе с представителями калмыцкой диаспоры в Москве в медучреждения региона он передал партию обеззараживателей воздуха, противочумные костюмы, аппараты ИВЛ, канцелярские принадлежности. Миллион триста на борьбу с коронавирусом выделил бизнесмен Дмитрий Сангаджиев.

 «Мы вместе». Под таким названием в Общероссийском народном фронте объединились десятки неравнодушных жителей республики. Это волонтеры и меценаты, готовые и сегодня протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается.

Благотворительную помощь, давно вышедшую за рамки условий, диктуемых пандемией, калмыцкие меценаты продолжают оказывать и сейчас. По-прежнему, одинокие и пожилые жители республики не остаются без внимания волонтеров: и в доме порядок наведут, и во дворе, привезут продукты и лекарства. Организуют сбор средств на лечение. Этот праздник профессиональным они не считают, так как поддержку оказывают по зову сердца. 

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия