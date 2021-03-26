Управлению Федерального казначейства по Калмыкии - 25 лет

Четвертьвековой юбилей сегодня стал поводом для подведения предварительных итогов работы Управления Федерального казначейства по Калмыкии.10 апреля 1995 года было создано ведомство, за 25 лет деятельности сумевшее систематизировать работу в бюджетной сфере региона.

Из-за пандемии здесь не смогли широко отметить столь важную дату. Но сегодня руководитель Тогряш Шакирова назвала несколько важных результатов работы по наведению элементарного порядка в этой сфере.

Во-первых, сотни счетов учреждений в разных банках с выведенными из бюджетной системы денежными средствами превратились в лицевые счета клиентов. Там сосредоточены все финансовые потоки. Во-вторых, кипы бумаг, представляемых в органы казначейства всеми участниками бюджетного процесса, через автоматизированную систему переведены в электронную форму. И сегодня это прочная опора государства, без которой страна не сможет функционировать. Теперь перед ведомством стоят новые задачи.