48 пожаров зарегистрировали в Калмыкии за прошедшую неделю

Из них 32 возгорания сухой растительности, 13 - мусора, а также 3 техногенных пожара. Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 9 раз приняли участие в ликвидации последствий ДТП.



Главное управление МЧС Калмыкии напоминает гражданам о соблюдении мер пожарной безопасности, правил безопасности на водных объектах, а также призывает выполнять правила дорожного движения при эксплуатации транспортных средств.



В случае пожара или происшествия звоните по телефону – 101 или 112.



Фото из телеграм-канала МЧС Калмыкии.