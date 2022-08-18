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12 сентября, 09:57
НовостиПроисшествия

48 пожаров зарегистрировали в Калмыкии за прошедшую неделю

48 пожаров зарегистрировали в Калмыкии за прошедшую неделю

Из них 32 возгорания сухой растительности, 13 - мусора, а также 3 техногенных пожара. Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 9 раз приняли участие в ликвидации последствий ДТП.

Главное управление МЧС Калмыкии напоминает гражданам о соблюдении мер пожарной безопасности, правил безопасности на водных объектах, а также призывает выполнять правила дорожного движения при эксплуатации транспортных средств.

В случае пожара или происшествия звоните по телефону – 101 или 112.

Фото из телеграм-канала МЧС Калмыкии.

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