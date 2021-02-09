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3 марта, 14:35
НовостиОбщество

Прием заявлений для поступления в первый класс начнется с 1 апреля

Прием заявлений для поступления в первый класс начнется с 1 апреля

И для семей, которые живут на закрепленной за школой территории, и для тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении в первый класс. А завершаться прием заявлений от родителей из этих категорий будет 30 июня. Варианты подачи документов в разных регионах прописаны в приказе Минпросвещения: лично в школу, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, в электронной форме через электронную почту школы или ее сайт, с использованием функционала региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

 

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