4 января, 08:08
 5 °C
84,07
74,29
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
4 января, 10:18
НовостиОбщество

С этого года вступают в силу новые запреты для курильщиков

С этого года вступают в силу новые запреты для курильщиков

Сейчас запрещено курить на территории образовательных, спортивных и медицинских учреждений, на пляжах и детских площадках, в зданиях вокзалов и аэропортов, в лифтах, торговых точках и на заправках. В дополненный список включили предприятия и объекты недвижимости. Их владельцев также обязали обозначать места для курения и размещать там знаки пожарной безопасности. 

Тем, кто решит покурить в неположенном месте, придется заплатить от 2 до 3 тысяч рублей, а в случае возникновения пожара – до 5 тысяч. Для сравнения: сейчас штрафы существенно ниже – от 500 до 1,5 тысячи рублей. Исключение – курение на детской площадке, за которое придется заплатить также от 2 до 3 тысяч рублей. 

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия