С этого года вступают в силу новые запреты для курильщиков

Сейчас запрещено курить на территории образовательных, спортивных и медицинских учреждений, на пляжах и детских площадках, в зданиях вокзалов и аэропортов, в лифтах, торговых точках и на заправках. В дополненный список включили предприятия и объекты недвижимости. Их владельцев также обязали обозначать места для курения и размещать там знаки пожарной безопасности.

Тем, кто решит покурить в неположенном месте, придется заплатить от 2 до 3 тысяч рублей, а в случае возникновения пожара – до 5 тысяч. Для сравнения: сейчас штрафы существенно ниже – от 500 до 1,5 тысячи рублей. Исключение – курение на детской площадке, за которое придется заплатить также от 2 до 3 тысяч рублей.