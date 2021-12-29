ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по распространению COVID-19

По данным оперативного штаба региона, на сегодняшний день ещё 13 человек инфицированы коронавирусом. Всего за время пандемии заболевших - 34 067.



В тяжелом состоянии находятся 15 человек, из которых 6 на аппарате ИВЛ. Общее число летальных исходов - 732.



В инфекционных больницах республики лечатся 114 человек, дома - 224.



Количество выздоровевших превышает число заболевших, - 17 граждан.