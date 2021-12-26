Лучники Калмыкии приносят новые победы со всероссийских соревнований

Турнир за Кубок Российской Федерации стрельбы из лука проходит в городе Орел с 17 по 22 января. Калмыкию представляют члены Союза Молодёжи и Ветеранов этого традиционного спорта.

В стрельбе из классического лука завоевала золотую медаль и сам Кубок наша спортсменка Юлия Гермашева, бронзу - Софья Сарангова в классе "Лонг боу"

Кроме этого, 3 участника из Калмыкии выполнили норматив кандидатов в мастера спорта в классе блочный лук. Это Наталья Церенова, Виктор Надбитов и Валерий Ткачев. Все они первые кандидаты в мастера спорта в своем классе, а Валерий - стал единственным КМС по стрельбе из лука с поражением опорно-двигательной системы.



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Всего же на соревнования собрались около 80 спортсменов из 15 регионов.