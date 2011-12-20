С этого года начнут действовать единые требования к работе мусороперерабатывающих заводов и полигонов

Напомним, они утверждены федеральным Правительством. Теперь захоронение и сжигание мусора разрешаются только в тех случаях, когда он непригоден для переработки. Кроме того, приоритет при сортировке отходов должен отдаваться автоматизированному труду. Таким образом, новые объекты нужно будет проектировать с учетом нововведений.

В Калмыкии планировали построить новый полигон. Однако, в этом году прокуратурой республики выявлен ряд нарушений со стороны СпецАТХ. Между ним и региональном оператором был заключен договор о возведении объекта. По данным прокуратуры, шесть лет назад была разработана проектно-сметная документация на строительство полигона площадью в 10 гектаров. Однако, в связи с внесением изменений в федеральный закон, на приаэродромной территории его размещать нельзя. Регоператор направил письма в СпецАТХ по содействию в поиске нового участка в соответствии с инвестиционной программой. Но своевременного ответа не получил. Надзорные органы расценили это как нарушение и внесли предписание в адрес предприятия. Об этом сообщил прокурор Калмыкии Евгений Курмаев на пресс-конференции. Что касается нового места полигона ТКО, то пока выбран участок в Целинном районе. Но его нужно согласовать.