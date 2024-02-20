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22 февраля, 14:23
НовостиСельское хозяйство

С этого года изменился порядок предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям

С этого года изменился порядок предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям

С этого года изменился порядок предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям, сообщили в минсельхозе, где полностью переходят на электронный формат

Новый подход приема документов даст толчок в развитии сельского хозяйства региона и позволит минимизировать коррупционные риски, отметил профильный министр Тимур Гаваев. В числе тех, кто рассчитывает на поддержку со стороны государства и глава КФХ Санал Менкеев.

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