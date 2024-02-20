22 февраля, 14:26
19 млн рублей составляет задолженность по заработной плате в Калмыкии
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При этом больше половины организаций находятся в стадии банкротства. Об этом сообщила руководитель Госинспекции труда Вера Оргдаева на заседании Правительственной комиссии под председательством вице-премьера-министра соцразвития, труда и занятости Марины Ользятиевой.
Администрации Черноземельского района совместно с МУП «Ставропольский» было поручено принять меры по полному погашению задолженности перед работниками предприятия. Также в рамках совещания представители надзорных и фискальных органов сообщили о проводимой работе по выявлению фактов невыплаты заработной платы и по снижению уровня теневой занятости.
Напомним, работа в этом направлении ведётся по поручению зампредседателя Правительства России Татьяны Голиковой.