19 млн рублей составляет задолженность по заработной плате в Калмыкии

При этом больше половины организаций находятся в стадии банкротства. Об этом сообщила руководитель Госинспекции труда Вера Оргдаева на заседании Правительственной комиссии под председательством вице-премьера-министра соцразвития, труда и занятости Марины Ользятиевой.

Администрации Черноземельского района совместно с МУП «Ставропольский» было поручено принять меры по полному погашению задолженности перед работниками предприятия. Также в рамках совещания представители надзорных и фискальных органов сообщили о проводимой работе по выявлению фактов невыплаты заработной платы и по снижению уровня теневой занятости.

Напомним, работа в этом направлении ведётся по поручению зампредседателя Правительства России Татьяны Голиковой.