С бывшего вице-премьера республики будет взыскан материальный ущерб, причиненный преступлением

В рамках исполнительного производства в отношении бывшего вице-премьера республики Петра Ланцанова, с него будет взыскан материальный ущерб, причиненный преступлением. Об этом сообщили сегодня в Управлении федеральной службы судебных приставов. Речь идет о сумме - свыше 25 миллионов рублей. Так, наложен арест на его недвижимость.

Что касается транспортного средства, то в июне 2020 года инициирован исполнительный розыск иномарки. До сих пор она не найдена.

Кроме того, установлено, что за должником зарегистрированы жилые здания, помещения и земельный участок. В июне прошлого года и в марте нынешнего судебными приставами наложен арест на квартиры и дом с участком. Для реализации арестованного имущества представителями закона вынесено постановление о его передаче на торги в региональное управление Росимущества. Вместе с тем, органами предварительного расследования ранее был наложен арест на имущество Ланцанова в рамках уголовного дела.

Напомним, судом и следствием было установлено, что в 2011 году чиновник выдал распоряжение работникам местного министерства сельского хозяйства принудить более 400 фермеров перечислить часть выделенных из бюджета денег на счет образованного холдинга «Мраморное мясо Калмыкии». Правоохранительные органы посчитали, что этим он превысил должностные полномочия. В результате совокупное наказание по двум статьям сократилось с восьми до семи лет.