Казаков Калмыцкого казачьего округа в торжественной обстановке проводили в Москву

Там 9 мая они примут участие в параде в честь Дня Победы в составе «Всевеликого войска Донского». Они прошли строевую подготовку по всем правилам еще в прошлом году, но, в связи с распространением коронавируса, мероприятия прошли не в полном формате. В этот раз прошагают по Красной площади 3 человека из Калмыкии в составе казачьей сотни.

Участие в параде имеет свой смысл, оно приравнивается к проводам в бой, и потому, призванные также достойны благословления. Монахи Центрального хурула Калмыкии прочли молитву. Напутственные слова выразили служители Элистинской и Калмыцкой епархии, а также представители министерств и ведомств.