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12 июня, 08:24
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С днём России министр внутренних дел по Калмыкии Дмитрий Григорьев поздравил ветеранов ведомства

С днём России министр внутренних дел по Калмыкии Дмитрий Григорьев поздравил ветеранов ведомства

Подполковник милиции в отставке Николай Никаноров, награжденный медалью "За добросовестный труд в годы Великой Отечественной войны", тепло встретил гостей. Он поделился воспоминаниями о службе. Министр поблагодарил его за вклад в Победу и служение Родине и вручил подарки.

Дмитрий Григорьев также лично поздравил труженика тыла и ветерана органов внутренних дел Ивана Миткеева. А ветеран дал напутствие молодым сотрудникам полиции.

Видео: МВД Калмыкии

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