С днём России министр внутренних дел по Калмыкии Дмитрий Григорьев поздравил ветеранов ведомства

Подполковник милиции в отставке Николай Никаноров, награжденный медалью "За добросовестный труд в годы Великой Отечественной войны", тепло встретил гостей. Он поделился воспоминаниями о службе. Министр поблагодарил его за вклад в Победу и служение Родине и вручил подарки.

Дмитрий Григорьев также лично поздравил труженика тыла и ветерана органов внутренних дел Ивана Миткеева. А ветеран дал напутствие молодым сотрудникам полиции.

Видео: МВД Калмыкии