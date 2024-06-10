12 июня, 12:33
 33 °C
95,74
89,02
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
12 июня, 08:34
НовостиСобытиеПолитика

В Общественной палате Калмыкии прошло заседание республиканского Общественного штаба по наблюдению за выборами

В Общественной палате Калмыкии прошло заседание республиканского Общественного штаба по наблюдению за выборами

Основной темой обсуждения стали избирательные кампании, которые пройдут в Калмыкии 6-8 сентября 2024 года.

В ходе заседания члены штаба обсудили организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общественного наблюдения.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Калмыкии Батыр Мучаев подчеркнул, что осенью 2024 года членам штаба предстоит большая работа по обеспечению прозрачности выборов Главы Республики Калмыкия, депутатов Элистинского городского собрания, а также дополнительных выборов в Троицком сельском муниципалитете, во время которых будут избраны 4 депутата Собрания депутатов Троицкого СМО РК, и депутатов Собрания депутатов Бага-Чоносовского СМО РК, там планируется заместить 3 вакантных депутатских мандата.

photo_2024-06-12_10-54-55

Фото: Общественная палата Калмыкии

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия