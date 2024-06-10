В Общественной палате Калмыкии прошло заседание республиканского Общественного штаба по наблюдению за выборами

Основной темой обсуждения стали избирательные кампании, которые пройдут в Калмыкии 6-8 сентября 2024 года.

В ходе заседания члены штаба обсудили организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общественного наблюдения.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Калмыкии Батыр Мучаев подчеркнул, что осенью 2024 года членам штаба предстоит большая работа по обеспечению прозрачности выборов Главы Республики Калмыкия, депутатов Элистинского городского собрания, а также дополнительных выборов в Троицком сельском муниципалитете, во время которых будут избраны 4 депутата Собрания депутатов Троицкого СМО РК, и депутатов Собрания депутатов Бага-Чоносовского СМО РК, там планируется заместить 3 вакантных депутатских мандата.

Фото: Общественная палата Калмыкии