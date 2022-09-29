По представлению прокурора злоумышленнику назначено более строгое наказание

В декабре 2021 года Элистинским городским судом вынесен приговор в отношении бывшего генерального директора ООО "АвтоСпецСервис". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ, выразившегося в уклонении от уплаты налогов в сумме свыше 72 млн рублей. Мужчине было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие должности в организациях и учреждениях.



Государственный обвинитель настаивал на исключении условного отбывания наказания и назначении более строгого наказания.



Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РК согласилась с доводами представителя прокуратуры. Апелляционным определением приговор изменен, осуждённому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности 2 года.