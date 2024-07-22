Лотосы, сап-серфинг, йога. Все эти слова объединяет в одно целое – Фестиваль лотосов, который состоится 3 августа в Лаганском районе
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Программа включает в себя спортивные и культурные события. Гости и жители смогут побыть в гармонии с собой и своим телом на занятиях йогой, при этом созерцая красоту цветущих Лотосов. А самые активные смогут поучаствовать на соревнованиях по сапсерфингу.
Культурная программа Фестиваля будет представлена концертом творческих коллективов республики, где раскроется самобытность и аутентичность национальной культуры.
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