Лотосы, сап-серфинг, йога. Все эти слова объединяет в одно целое – Фестиваль лотосов, который состоится 3 августа в Лаганском районе

Программа включает в себя спортивные и культурные события. Гости и жители смогут побыть в гармонии с собой и своим телом на занятиях йогой, при этом созерцая красоту цветущих Лотосов. А самые активные смогут поучаствовать на соревнованиях по сапсерфингу.

Культурная программа Фестиваля будет представлена концертом творческих коллективов республики, где раскроется самобытность и аутентичность национальной культуры.