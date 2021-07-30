30 сентября в Элисте стартует II калмыцкий экономический форум

Это мероприятие станет одним из главных событий республики. У его участников появится возможность обсудить идеи по дальнейшему развитию региона с представителями органов власти.

В первый день Экономического форума предприниматели представят свои лучшие проекты на региональном этапе национальной премии “Бизнес-Успех”. Это возможность показать себя, получить новые знания для личностного роста и развития своего дела, говорит Елена Даванова. Победив в 2018 году, она получила возможность обучения в центре «Сколково». Сейчас возглавляет региональный Комитет по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Во второй день предпринимательское сообщество встретится с представителями органов власти региона. Они обсудят перспективы развития внешнеэкономической деятельности Калмыкии, реализацию национальных целей в области инвестиций, региональные меры поддержки бизнеса, а также работу муниципальных образований в социально-экономической сфере. По мнению профильного министра Дмитрия Троицкого, в регионе давно назрел ряд вопросов, связанных с развитием транспортного коридора «север-юг».

Экономический форум станет также площадкой для обмена опытом. Молодые предприниматели смогут пообщаться с более опытными коллегами, узнать у них секреты успеха. По мнению бизнес-омбудсмена Санала Улюмджиева, именно во время пандемии, такое общение просто необходимо.

До главного экономического события года в Калмыкии осталось чуть больше недели. Подробная программа и список участников будет известен уже через несколько дней.