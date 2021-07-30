Единые городские карты для оплаты проезда в муниципальном общественном транспорте расширят свой функционал

В ближайшее время с её помощью можно будет оплатить обед в школьных столовых, посещение кинотеатра или музеев, причём со скидкой. На сегодняшний день в Элисте реализовано более 9 тысяч карт. А на День города волонтёры подарили в подарок жителям столицы 30 тысяч экземпляров. Также, в скором времени, столичный автопарк будет пополнен ещё 10 единицами пассажирского транспорта. Об этом сообщают в Администрации Элисты.