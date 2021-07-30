Последний домашний поединок "Уралан" сыграл вничью

Сегодня в Элисте ему противостоял клуб "Дербент". Напомним, желто-синие выступают в III дивизионе Чемпионата России в зоне Юг-Северный Кавказ. Соперники располагались в турнирной таблице рядом. Пока ситуация не изменилась. Но тот факт, что команда вернулась в большой футбол – уже победа и для них, и для болельщиков. С обзором мачта – наш корреспондент Церен Банинов.

С первых минут стало понятно, что футболисты обеих команд настроены на максимальную отдачу. Тем более, желто-синих поддерживали верные болельщики. Они стали "тринадцатым игроком" на поле, хотя и находились за его пределами.

Гол "Уралан" пропустил уже в середине первого тайма. Но подбадривающие крики и файеры преданных фанатов гнали элистинцев вперед. Это и помогло футболистам собраться. Так что, на перерыв команды ушли со счетом 1:1 стараниями Арслана Гашунова. Ответный мяч он забил со штрафного.

Во второй половине встречи обе команды постоянно атаковали ворота противника. Но к финальному свистку цифры на табло так и не изменились. Однако, сам матч получился захватывающим, признался наставник дагестанской команды.

А вот в тренерском штабе элистинцев считают, что команда подошла к игре не в лучшей форме. Одной из причин Анатолий Михайличенко назвал большое число травмированных игроков. Возможно, этого и не хватило жёлто-синим для победы.

Итак, у "Уралана" осталось две игры. И все – на выезде. Предстоит встретиться с командами "Волгарь-Ю" и "Волгарь-М" в Астрахани. Элистинцы на шестом месте с восемнадцатью очками. Пока стоит задача – не потерять текущую позицию.