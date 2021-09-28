В Элисте прошли Республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту

В эту пятницу 95-летнюю годовщину со дня образования отпразднует пожарная охрана Калмыкии. Согласно архивным источникам - 22 октября 1926 года в Элисту из Астрахани прибыл первый пожарный обоз с инвентарем. Жаркий и сухой климат, как и в наше время, тогда был причиной частых пожаров. Благодаря дружеской поддержке соседнего региона, было положено начало создания материально-технической базы противопожарной службы республики. О нынешних огнеборцах в материале нашего корреспондента Зои Бармагнановой.

Около двух тысяч выездов ежегодно совершают подразделения противопожарной службы республики. Именно от их слаженной работы, зачастую, зависит судьба человека. Баатр Сангаджиев служит в МЧС шестой год. Стать брандмейстером решил ещё в школьное время. Всегда считал, что это профессия для настоящих мужчин. Огнеборцы, в буквальном смысле, заходят в самую горячую точку, откуда все бегут. Потому уверен, что случайных людей среди пожарных нет.

Хорошая физическая форма и характер - без этого никуда как в спорте, так и в жизни, говорят огнеборцы. Потому, уже традиционно в регионе проходят Республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту. Нынешние спортивные состязания не стали исключением и в 95-летний юбилей службы. Участие приняли 18 команд.

Вот так слаженно и оперативно пожарно-спасательный отряд приступил к боевому развертыванию на стометровке. Действовать нужно максимально быстро, ведь каждая секунда на счету. Скорость, профессионализм, ошибки, недочеты - строгие судьи учитывают всё. Несмотря на то, что день выдался ветреным и холодным, каждая команда старалась стать лучшей.

Один из самых зрелищных видов соревнований – это штурм учебной башни. Участник должен добежать до 4-этажного здания и взобраться на него в течение 24 секунд. Таковы нормативы.

Всё-таки, борьба с огнём дело не из простых и требует от огнеборца не только мужества, но и целый набор уникальных качеств. Так, третий год подряд первое общекомандное место занимает пожарно-спасательная часть №14 Октябрьского района. Брандмейстер из этого же подразделения – Церен Бургуев в личном зачете стал победителем в двух видах. Лучших в борьбе с огнём признали восемнадцатую и первую элистинские пожарные части.