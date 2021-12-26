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16 января, 17:16
НовостиМолодёжная политика

С 3 по 4 февраля пройдет шестой Республиканский фестиваль-конкурс детского народного творчества «Хамдан»

С 3 по 4 февраля пройдет шестой Республиканский фестиваль-конкурс детского народного творчества «Хамдан»

Проект уникален тем, что все мероприятия в его рамках проходят на калмыцком языке. Его главная цель - сохранение культуры и родного языка. Победители будут рекомендованы к участию в XXI молодежных Дельфийских играх России.

Они пройдут в Красноярском крае в конце апреля. В прошлом году Калмыкия вошла в топ-15 лучших регионов страны и заняла 11 место в Дельфийском рейтинге субъектов страны.

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