С 3 по 4 февраля пройдет шестой Республиканский фестиваль-конкурс детского народного творчества «Хамдан»

Проект уникален тем, что все мероприятия в его рамках проходят на калмыцком языке. Его главная цель - сохранение культуры и родного языка. Победители будут рекомендованы к участию в XXI молодежных Дельфийских играх России.

Они пройдут в Красноярском крае в конце апреля. В прошлом году Калмыкия вошла в топ-15 лучших регионов страны и заняла 11 место в Дельфийском рейтинге субъектов страны.