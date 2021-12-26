Легендарное противостояние на большом экране

Картина «Чемпион мира» рассказывает о матче за шахматную корону между юным Анатолием Карповым и претендентом на нее – гроссмейстером Виктором Корчным. Он эмигрировал из СССР в Швейцарии за несколько лет до этих событий. Извечный сюжет о борьбе двух противоположностей. Юный гений, едва взлетевший на шахматный Олимп, вундеркинд и идеалист против опытного и закаленного бойца, одержимого и непредсказуемого. Корчной готов сражаться любым оружием: шахматы для него – война. Виртуозная игра, максимальная психологическая напряженность и личное, человеческое противостояние двух сильнейших шахматистов планеты. Кто еще не успел, - обязательно к просмотру.

А вот для тех, кто любит волшебные истории - фильм «Последний богатырь: Посланник Тьмы». Сказочный сюжет и экшн современного блокбастера, яркие спецэффекты и красивейшие натурные съемки – не оставят зрителей равнодушными. А вот добрым или злым героем окажется жар-птица в исполнении Филиппа Киркорова? Поможет ли он белогорцам отыскать Василису? Кем на самом деле окажется ведьма Галина, и зачем ей понадобилось призывать Посланника тьмы на черное дело? Ответы на эти вопросы Вы получите, посетив столичные кинотеатры.