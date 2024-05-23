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24 мая, 19:42
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В Калмыкию из полугодовой командировки вернулись сотрудники органов внутренних дел, которые несли службу в составе сводного отряда на Северном Кавказе

Личный состав поприветствовал Министр внутренних дел по Республике полковник полиции Дмитрий Григорьев. Руководитель поздравил офицеров и сержантов и поблагодарил за профессионализм, проявленный во время несения службы. Отличившимся сотрудникам вручили заслуженные награды.

После торжественной части отряд встретили руководители структурных подразделений, а также родные и близкие.

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