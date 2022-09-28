"Покормите птиц"

В Калмыкии продолжается ежегодный региональный этап Всероссийской эколого-культурной акции. Об этом сообщают специалисты Государственного заповедника "Черные земли". Они приглашают к участию всех желающих.



Главная цель мероприятия - привлечь внимание детей и родителей к проблемам пернатых, зимующих и гнездящихся в Калмыкии. Эта добрая и нужная в нашем регионе акция проводится уже не первый год и собирает сотни людей, готовых помочь маленьким друзьям.



По итогам конкурса победители получат дипломы и памятные подарки от организаторов.