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28 ноября, 13:01
Новости

"Покормите птиц"

"Покормите птиц"

В Калмыкии продолжается ежегодный региональный этап Всероссийской эколого-культурной акции. Об этом сообщают специалисты Государственного заповедника "Черные земли". Они приглашают к участию всех желающих.

Главная цель мероприятия - привлечь внимание детей и родителей к проблемам пернатых, зимующих и гнездящихся в Калмыкии. Эта добрая и нужная в нашем регионе акция проводится уже не первый год и собирает сотни людей, готовых помочь маленьким друзьям.

По итогам конкурса победители получат дипломы и памятные подарки от организаторов.

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