С 1 января можно будет получить налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги

Также за помощь по обеспечению участия в отраслевых мероприятиях, разработку тренировочных планов и программ занятий. Проще говоря, если вы приобретали абонемент в фитнес-центр или бассейн, то вправе заявить эти расходы к налоговому вычету. Но организации, осуществляющие такие услуги, должны быть включены в соответствующий реестр. Оформиться они могут до 16 октября с приложением подтверждающих документов в министерстве спорта и молодежной политики региона.

Заявки рассмотрит межведомственная комиссия, сформированная при ведомстве. По итогам будет составлен протокол, а перечень отправят на подпись Главе республики для последующей передачи в федеральное министерство.