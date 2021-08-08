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6 октября, 19:52
НовостиЭкология

Открыть российским путешественникам новые маршруты внутри страны предлагает глава Ростуризма Зарина Догузова

Открыть российским путешественникам новые маршруты внутри страны предлагает глава Ростуризма Зарина Догузова

 В частности, в Калмыкии такой точкой притяжения она назвала  «степь цветущих тюльпанов». Ежегодный фестиваль в апреле – одна из восьми причин посетить республику, отметила руководитель ведомства. Он традиционно собирает тысячи туристов, желающих познакомиться с бытом и культурой народа.

Специально для этого организаторы устраивают масштабное театральное представление, концерт деятелей искусства, мастер-классы по традиционным ремеслам. Увидеть занесенные в Красную книгу тюльпаны Шренка и Геснера, вдохнуть чистый воздух,  запечатлеть на фотоаппарат степные красоты – все это способно зарядить человека энергией на год вперед.

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