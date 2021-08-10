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6 октября, 20:51
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Проблемы архивов и архивоведения обсудили сегодня участники XIII съезда востоковедов России

Проблемы архивов и архивоведения обсудили сегодня участники XIII съезда востоковедов России

Обращение к проблемам архивов и архивоведения весьма актуально, скажет, открывая съезд, директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов. Связано это с расширением исследований, а в новых условиях обращение к первоисточникам требует и новых подходов. Такого же мнения и его коллега академик Николай Крадин, поддержавший внесенные в повестку дня такие темы, как оцифровка документов, электронная археография, создание информационных систем.  

А профессор Историко - архивного института Татьяна Хорхордина выступит с докладом: «Проблемы архивной эвристики историко – документального наследия». То есть, она предложит методику поиска новых источников архивных материалов, что позволит исследователям расширить границы научных изысканий.   

Следует сказать, что в рамках работы съезда пройдет заседание, посвященное 80-летию Калмыцкого научного центра РАН. Его весомый вклад в российскую науку отмечают многие коллеги. Рассказывают, что здесь уникальный архив, где собрано более 1000 рукописей на тибетском, старомонгольском, старокалмыцком языках, богатый книжный фонд и настоящие реликтовые предметы в музее. О высоком уровне научного потенциала свидетельствуют также лаборатории.

13 съезд востоковедов России в Элисте продолжает работу. Программа рассчитана на три дня.

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